17e journée L1 : Duel au sommet AS Pikine - Teungueth FC, Casa Sports - NGB, le leader GF se rend à Linguère

La 17e journée de la ligue 1 sénégalaise se déroulera comme suit sur l'étendue des pelouses : le match de la seconde place se jouera entre les Rufisquois de TFC (2e) et les banlieusards de Pikine (3e) ce dimanche au stade Alassane Djigo à 17h.



Niary Tally (12e) toujours en délicatesse près de la zone de relégation ira chez les verts du Casa Sports (5e) à Aline Sitoé Diatta. Le leader du classement général Génération Foot sera en déplacement à Saint-Louis où la Linguère devra conforter son leadership pour garder la distance en attendant de jouer son match en retard.

Le champion en titre, Jaraaf (7e, 16 points) qui a du mal a enchaîner les bons résultats, croise L'AS Douanes au stade Lamine Guèye à 17h. À part la rencontre US Gorée versus Ndiambour programmée ce samedi après-midi, les six autres confrontations se jouent le dimanche à 17h GMT.