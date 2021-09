17.000 compteurs impropres à l'utilisation de l'eau: La SEN EAU dément, précise et invite les consommateurs à rationaliser.

Après l’enquête de la Division de la Métrologie du Ministère du Commerce sur la qualité de l'eau décriée par certaines populations et SOS Consommateurs, la Sen Eau a jugé opportun de livrer sa part de vérité sur cette question la concernant.



Ainsi, la Sen Eau dément formellement le fait que les compteurs d'eau puissent être à l'origine des consommations élevées. Selon la Sen Eau, celles-ci ne sont dues qu'à la présence accrue d'eau et à une meilleure pression, ainsi qu'à la présence de fuites dans certains cas au sein des maisons.



La Sen Eau tient à rappeler que depuis la mise en service de KMS 3 en avril dernier, Dakar et ses environs reçoivent 100.000 m3 de plus par jour.



En effet, Sen Eau installe des compteurs de grandes qualités, certifiés et testés individuellement dès leur sortie d'usine. Les marques commandées (ITRON et DIEHL) sont les meilleures du marché international.



Par ailleurs, SEN EAU respecte l'ensemble des législations relatives à l'importation notamment, la déclaration systématique de chaque lot importé au niveau de la division de la météorologie du ministère du commerce mais aussi et surtout, l'obtention d'une autorisation délivrée par les services de contrôle avant toute sortie du port.



SEN EAU exhorte ainsi tous ses clients à suivre leur consommation pour éviter le gaspillage de l'eau, afin que chaque foyer puisse bénéficier de la quantité d'eau qui lui est nécessaire. Elle recommande également de vérifier régulièrement l'index des compteurs pour éviter toute surconsommation.