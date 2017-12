16es de finale Coupe de la Ligue : As Douanes-NGB en attraction

Le tirage au sort des 16es de finale Coupe de la Ligue a été effectué au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp). AS Douanes-Niary Tally sera la grande affiche du premier tour. Ce choc entre clubs de Ligue 1 sera le plus attendu. Il est prévu pour le mercredi 10 janvier 2018, tout comme les autres rencontres des 16es de finale. Quatre clubs sont exemptés pour ce premier tour de la coupe de la Ligue.









Programme



Mercredi 10 janvier 2018



Ndar Guedj - Linguère



Diambars - Us Gorée



Renaissance - Keur Madior



Africa Promo Foot - Ol. de Ngor



Teungueth FC - Cayor Foot



Duc – Ej Fatick



Port – Etics



Sonacos – Jamono Fatick



As Douanes – Niary Tally



Guédiawaye Fc – As Pikine



Exemptées : Génération Foot, Mbour Petite Côte,



Stade de Mbour, Dakar Sacré-Coeur