16èmes de finale Coupe de la Ligue : Pau FC crée l'exploit face à Bordeaux, Name et Lamine Guèye décisifs

Le Pau FC (National) affrontait ce jeudi les Girondins de Bordeaux (L1) dans le cadre des seizièmes de finale. C'est au stade du Hameau, à domicile, que les Palois créaient la sensation en ouvrant le score à la 23 e minute grâce à une superbe demi-volée de leur attaquant Sénégalais, Moustapha Name (1-0.) Les Girondins remettaient les pendules à l'heure à la 41e avec un but de Maja(1-1.) Dans la foulée, Jarju redonnait l'avantage au Pau FC (2-1, 43) juste avant la mi-temps.

Malgré le coup encaissé, Bordeaux se relançait en fin de match sur un coup-franc millimétré de Nicolas De Préville (2-2, 81e.) Il aura fallu attendre les prolongations pour voir l'exploit du PFC se réaliser. En effet, après le but de Nam, l'autre international sénégalais, Lamine Guèye, s'est illustré en donnant la victoire aux siens (3-2, 117e.) Une prestation héroïque des Palois qui ont su compter sur leurs « Lions » pour s'imposer au bout du suspense.