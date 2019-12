16ème journée Ligue 1 : Édouard Mendy et Sabaly dans l’équipe type, Alfred Gomis blessé…

Suite à la 16e journée de Ligue 1, déroulée mardi et mercredi, l’Equipe, a dévoilé le onze type de la semaine. Parmi, les onze meilleurs de cette journée figurent deux internationaux Sénégalais, l’excellent gardien de but de Rennes, Édouard Mendy et le Bordelais Youssouph Sabaly.



Après une longue absence pour cause de blessure, le latéral Bordelais, est revenu en force. En effet, Sabaly qui a obtenu la note de (7/10), a largement participé à la victoire des Girondins (6-0) contre Nîmes de Sidy Sarr. Côté Rennais, Édouard Mendy (7 /10) a permis aux siens de remporter les trois points de la victoire (1-0) face à Metz d’Habib Diallo.



La fausse note de cette 16eme journée de ligue Française reste la blessure de l’autre international sénégalais, Alfred Gomis. Le portier Dijonnais s’est blessé aux adducteurs sur un dégagement. La gravité de sa blessure ainsi que la durée de son indisponibilité restent à être déterminées...