16e édition Gamou "Nouroul Houdah" : Cheikh Omar Diop invite la jeunesse à tirer des enseignements de Baye Niass pour se lancer sur les enjeux économiques.

Hier, était l'occasion pour Cheikh Omar Diop, un homme d'une dimension inégalée sur l'amour et l'estime qu'il porte envers Cheikh Al Islam, El Hadj Ibrahima Niass, de donner des indications menant au développement socio-économique de notre pays. Abordant la question de la volonté de la jeunesse de nos jours, le fils de Ndoffane, à travers son discours, a laissé entendre que "celui qui connaît les enseignements dérivés de Mawlana Cheikh Al Islam doit pouvoir en tirer profit". Dans ce même ordre d'idées, le Cheikh parlant des enjeux économiques tels que le pétrole et le gaz, indique que cela "doit inspirer notre jeunesse pour qu'elle se retrouve parmi les décideurs de demain."

Cette 16e édition du Gamou commémorant l'avènement de la Dahira Nouroul Houddah a donc été l'occasion pour les fidèles de communier dans la ferveur et comme toujours, de bénéficier des enseignements de Cheikh Brahim Niass.