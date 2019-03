16e et 8e de finale Coupe du Sénégal : UGB reçoit le Jaraaf, choc Casa / Diambars, AS Pikine tombe sur le petit poucet OSLO

Le tirage au sort complet des 16e et 8e de finale de la coupe du Sénégal vient d'être effectué ce mercredi 6 février 2019 dans les locaux de la FSF. Un tirage réparti entre 32 équipes qui s’affronteront à travers 16 rencontres au stade des 16 èmes de finale de la coupe du Sénégal seniors prévues entre le Mercredi 20 et Jeudi 21 Mars 2019.



Parmi les équipes de Ligue 1 faisant partie du tirage figurent onze équipes dont : Linguère, Niary Tally, Stade de Mbour, Teungueth FC, Génération Foot, Gorée, Dakar Sacré-Cœur, Casa sports, Jaraaf, Sonacos, Ndiambour, AS Pikine.



En seconde division (Ligue 2) des clubs tels que Amitié Thies UCST Port, Renaissance de Dakar, US ouakam, Diambars FC, DUC, EJ Fatick.



La nationale 1 avec ses neuf formations apporte son lot de prétendants a la coupe à la coupe du Sénégal avec : HLM, US Rail, USC Saint-Louis, Camberene, ASSUR, Walidaan de Thiès, Olympique de Ziguinchor, Étoile Lusitana, Demba Diop de Mbour



Les équipes de HLM Grand Yoff, Académie Darou Salam OSLO FA et ASC Nguélémou représentent la nationale 2 et régionales.



Tableau complet du tirage des 16e de finale de la coupe du Sénégal séniors



Académie Darou Salam vs UCST Port



Ndiambour vs US Ouakam



DUC vs Olympique de Ziguinchor



Oslo FA vs As Pikine



ASSUR vs US Rail



Teungueth FC vs Demba Diop Mbour



Niary Tally vs Amitié FC



Asc Cambérène vs Gorée



Dakar Sacré-Coeur vs Stade Mbour



Sonacos vs Génération foot

Hlm Grand Yoff vs Renaissance de Dakar



USC Saint Louis vs ASC Jaraaf



ASC Hlm vs EJ Fatick



Casa Sports vs Diambars



Nguélemou vs Walidaan Thies



ASC Linguere vs étoile Lusitana