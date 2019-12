16 èmes de finale Ligue Europa : Bruges de Krépin Diatta affronte Man United, Pape Abdou et Olympiakos face aux « Gunners » d’Arsenal, Stéphane Badji défie l’Inter…

Le club grec de l’Olympiakos, où évolue Pape Abdou Cissé, tire également un gros morceau en tombant sur les « Gunners » d’Arsenal. Alors que du côté de la Bulgarie, Stéphane Badji et le club de Ludogorets recevront l’Inter avant de se rendre à Guissepe Meazza, en Italie.



En Turquie, Demba Ba, le buteur d’Istanbul Başakşehir tentera de se défaire du Sporting Portugal. Pendant que Mamadou Loum Ndiaye et Mouhamed Mbaye, tous deux pensionnaires du FC Porto, en découdront avec le Bayer Leverkusen. Enfin, le vétéran Dame Ndoye (34 ans) et les siens joueront leur avenir dans la compétition contre le Celtic Glasgow…



Affiches des 16emes de finale de la Ligue Europa



Olympiacos-Arsenal

FC Bruges -Manchester United

Ludogorets-Inter Milan

Francfort-Salzbourg

Shakhtar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmö

AS Rome- Gand

Glasgow Rangers-Braga

AZ Alkmaar-LASK

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Portugal-Istanbul Başakşehir

Getafe-Ajax Amsterdam

Bayer Leverkusen-Porto

Copenhague-Celtic Glasgow

APOEL Nicosie-FC Bâle

Cluj-FC Séville