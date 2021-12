Les femmes ont choisi de décorer tout en Orange la place mythique Nelson Mandela pour passer des messages lors de la cérémonie de dévoilement de la même place aux couleurs des 16 Jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Cérémonie présidée par la Ministre de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants, Mme Ndèye Saly Diop Dieng.



C'est à la place Soweto que les femmes du Sénégal ont pris place pour permettre à la population, à travers les messages affichés, de sensibiliser leurs familles aux violences faites aux filles et aux femmes en général. Parlementaires, société civile, ministère de la femme de la famille, du genre et de la protection des enfants, ONU Femmes, se sont donné rendez-vous en face de l'Assemblée nationale du Sénégal pour dire non à toute forme de violence...