15ème édition du Mbammodrom : "Souma amone bataillon alcati sakh dou téré mbirmi pathiakho"

La traditionnelle course "Mbamm" (âne) qui se tient à la veille de la fête de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale à Thiès, a vécu hier.

Cet événement sportif et culturel de la cité du rail est l'occasion d'une mobilisation de plus en plus grande du public thiessois, au point de faire l'objet d'une délocalisation de son site d'origine. En effet, il a migré du quartier Dixième au "Mbammodrom Ndiaw Macodou".

Pour conclure, l'initiateur de ce Mbammadrom, (par ailleurs animateur dans une station radio locale) Ibrahima Ngom dit Sanokho, a déploré son manque de moyens pour honorer convenablement les participants, avant de terminer par une note humoristique : " souma amone bataillon alcati, dou téré mbirmi pathiakho, ndakh Mbiri Mbam la deh... "