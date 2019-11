15e journée Ligue 2 Dominos : Sochaux d’Omar Daf sombre face à Lens (4-0)

Le FC Sochaux Montbéliard d’Omar Daf a sombré ce samedi face au RC Lens dans le cadre de la 15e journée de la Ligue 2.







Une défaite amère pour le coach Omar Daf qui regrette le penalty concédé par son équipe et l’expulsion de son joueur Christophe Diédhiou. Des faits de jeu qui ont fortement troublé le cours de la partie qui penchera définitivement en faveur des Lensois victorieux sur la marque de 4-0.







En cas de victoire, Omar Daf et ses protégés pouvaient monter sur le podium à l’issue de cette 15 ème journée. Sauf que le cours du match sera définitivement changé avec l’expulsion du natif de Rufisque Christophe Diédhiou suite à un cumul de cartons jaunes.



Le tout aggravé par un penalty sifflé en faveur des lensois.







Des faits de jeu que regrette Daf : « Pour nous c’était un défi d’affronter cette belle équipe Lensoise. Mais, je pense qu’il y’a eu pas mal d’émotion avant le match, j’aurai bien voulu voir mon équipe à onze pour pouvoir produire un autre spectacle… Il y’a eu un pénalty et un carton rouge contre nous. Mais je ne veux pas trouver d’excuses, on est tombé sur une belle équipe de Lens qui n’a pas volé sa victoire », s’est-il expliqué tout en restant fidèle à son esprit fair-play.







Classé 5ème avec 25 points +7, le club Sochalien reste concentré sur son objectif, précise l’ancien international sénégalais : « On était venu avec beaucoup d’ambition car on savait qu’une victoire nous aurait permis de monter sur le podium… On a un objectif clair et précis, on va s’atteler à l’atteindre le plus rapidement possible. »