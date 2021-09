15e édition des Journées Économiques, Culturelles et Sportives de l’AssosB en Italie : le Président Macky SALL honoré par les Sénégalais de Bergame

La commune de Bergame en Italie a abrité, les 11 et 12 septembre 2021, la 15e édition des Journées Économiques, Culturelles et Sportives de l’Association des Sénégalais de Bergame (Assosb), orientée sur le thème « migration vers le retour ». Cette rencontre de haute facture a permis d’échanger sur les politiques d’habitat et les mécanismes financiers et non financiers destinés à nos compatriotes de la Diaspora.

Cela a été l’occasion pour l’AssosB, sous la houlette de son président M. Cheikh SECK, de décerner une distinction spéciale au Président Macky SALL dont l’implication et la contribution inestimable, a permis aux sénégalais de conserver la maison de l’AssosB patrimoine commun de la communauté, qui s’est sacrifiée pendant plus de 30 ans pour l’acquérir sous le coup d’une saisine judiciaire.



Mme Zahra Iyane THIAM DIOP, Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a présidé ladite cérémonie au nom du Chef de l’Etat. L’évènement a également vu la participation du Consul général du Sénégal à Milan, du Maire de la commune de Bergame, des associations et dahiras de la Lombardie, du Président de la province de Bergame, du Coordinateur national de la PLASEPRI, ainsi que des partenaires institutionnels techniques et financiers.



Il faut dire que ces journées sont marquées par un hommage spécial « SARGAL » à son excellence M. Macky SALL. Ce, pour son engagement constant à appuyer les initiatives des sénégalais de la Diaspora en général et particulièrement celle établie en Italie, ont été appréciées à leur juste valeur par Mme Zahra Iyane THIAM DIOP.



D’après Mme le Ministre, cette distinction reçue au nom du Président Macky SALL, constitue une reconnaissance de ladite association, suite aux nombreux efforts consentis pour asseoir les bases d'une bonne intégration de nos compatriotes par leurs pays d’accueils, et d’une amélioration des conditions de vie des sénégalais vivant à l’étranger. Elle a aussi magnifié le rôle remarquable joué par la Diaspora pour apporter sa contribution au développement économique du pays