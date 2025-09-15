15ᵉ Congrès de l’AEEMS : la jeunesse musulmane sénégalaise sonne l’alerte pour la refondation nationale

Réunis à Dakar du 11 au 13 septembre 2025, les élèves et étudiants musulmans du Sénégal (AEEMS) ont tenu leur 15ᵉ congrès ordinaire, marqué par des résolutions fortes sur les grandes questions nationales et internationales. La situation en Palestine a particulièrement retenu l’attention : le comité scientifique, par la voix de Mame Birame Diop, a dénoncé « un génocide perpétré par Israël » et demandé la suspension des relations diplomatiques du Sénégal avec l’État hébreu.







L’AEEMS a également exhorté la communauté internationale à garantir l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza et à soutenir la reconnaissance d’un État palestinien viable.



Au plan national, le congrès a salué l’agenda Sénégal 2050 du nouveau régime tout en appelant à un recentrage sur les préoccupations réelles de la jeunesse. Les participants ont insisté sur l’urgence de politiques efficaces pour l’emploi des jeunes, l’inclusion des étudiants en situation de handicap et l’application des résolutions des assises sur l’université. Ils ont également tiré la sonnette d’alarme sur la montée du chômage et les difficultés sociales, demandant à l’État de renforcer ses efforts pour offrir à la jeunesse une place digne dans le processus de transformation du pays.



Réélu pour un troisième mandat à la tête de l’AEEMS, Issa Baboucar Diédhiou a rappelé que la refondation du Sénégal ne saurait se faire sans la jeunesse musulmane. Pour lui, le système éducatif doit cesser d’être uniquement tourné vers « l’accumulation de connaissances » et intégrer davantage les valeurs culturelles et religieuses afin de former des citoyens enracinés et engagés.

