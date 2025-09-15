15ᵉ Congrès de l’AEEMS : la jeunesse musulmane sénégalaise sonne l’alerte pour la refondation nationale


Réunis à Dakar du 11 au 13 septembre 2025, les élèves et étudiants musulmans du Sénégal (AEEMS) ont tenu leur 15ᵉ congrès ordinaire, marqué par des résolutions fortes sur les grandes questions nationales et internationales. La situation en Palestine a particulièrement retenu l’attention : le comité scientifique, par la voix de Mame Birame Diop, a dénoncé « un génocide perpétré par Israël » et demandé la suspension des relations diplomatiques du Sénégal avec l’État hébreu. 

 

L’AEEMS a également exhorté la communauté internationale à garantir l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza et à soutenir la reconnaissance d’un État palestinien viable.

Au plan national, le congrès a salué l’agenda Sénégal 2050 du nouveau régime tout en appelant à un recentrage sur les préoccupations réelles de la jeunesse. Les participants ont insisté sur l’urgence de politiques efficaces pour l’emploi des jeunes, l’inclusion des étudiants en situation de handicap et l’application des résolutions des assises sur l’université. Ils ont également tiré la sonnette d’alarme sur la montée du chômage et les difficultés sociales, demandant à l’État de renforcer ses efforts pour offrir à la jeunesse une place digne dans le processus de transformation du pays.

Réélu pour un troisième mandat à la tête de l’AEEMS, Issa Baboucar Diédhiou a rappelé que la refondation du Sénégal ne saurait se faire sans la jeunesse musulmane. Pour lui, le système éducatif doit cesser d’être uniquement tourné vers « l’accumulation de connaissances » et intégrer davantage les valeurs culturelles et religieuses afin de former des citoyens enracinés et engagés. 

 

Le président a lancé un appel à la collaboration constructive avec les autorités, tout en soulignant la responsabilité première des jeunes : « Qu’est-ce qu’aujourd’hui nous pourrons apporter en termes de soutien, d’appui et de mobilisation ? »

 
Autres articles
Lundi 15 Septembre 2025
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Centenaire du Lycée Lamine Guèye : une grande randonnée pour lancer 100 ans de mémoire et d’excellence

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : une grande randonnée pour lancer 100 ans de mémoire et d’excellence - 15/09/2025

Vélingara (Kolda) : Un jeune homme poignardé à mort à la suite d'une sortie du kankourang...

Vélingara (Kolda) : Un jeune homme poignardé à mort à la suite d'une sortie du kankourang... - 15/09/2025

Trois projets de lois soumis à l’Assemblée nationale : Les députés convoqués ce lundi en session extraordinaire

Trois projets de lois soumis à l’Assemblée nationale : Les députés convoqués ce lundi en session extraordinaire - 14/09/2025

Action citoyenne : le programme NITTÉ clôture ses activités dans la capitale et lance une tournée nationale pour mobiliser la jeunesse

Action citoyenne : le programme NITTÉ clôture ses activités dans la capitale et lance une tournée nationale pour mobiliser la jeunesse - 14/09/2025

Thiès:

Thiès: " Ils oublient les priorités des sénégalais et mettent un gouvernement d'incompétents"( Thierno Alassane Sall) - 14/09/2025

Percée du JNIM dans la région de Kayes (Mali) : Quelles menaces sur le Sénégal ?

Percée du JNIM dans la région de Kayes (Mali) : Quelles menaces sur le Sénégal ? - 14/09/2025

Nord-ouest du Nigeria: 18 femmes et enfants enlevés par une bande criminelle

Nord-ouest du Nigeria: 18 femmes et enfants enlevés par une bande criminelle - 14/09/2025

Forêt de Thioyene Hamady Mala : l’OCRTIS de Kaolack met la main sur 3,6 kg de chanvre indien

Forêt de Thioyene Hamady Mala : l’OCRTIS de Kaolack met la main sur 3,6 kg de chanvre indien - 14/09/2025

Ancienne Piste et Mamelles : trois trafiquants de kush tombent dans les filets de l’OCRTIS

Ancienne Piste et Mamelles : trois trafiquants de kush tombent dans les filets de l’OCRTIS - 14/09/2025

Thiadiaye : le sous-préfet Richard Biram Faye tape du poing sur la table pour libérer le carrefour

Thiadiaye : le sous-préfet Richard Biram Faye tape du poing sur la table pour libérer le carrefour - 14/09/2025

Thiadiaye : Le maire Omar Youm tacle le régime sur le remaniement et dénonce « l'abus de pouvoir » dans l'affaire Farba Ngom

Thiadiaye : Le maire Omar Youm tacle le régime sur le remaniement et dénonce « l'abus de pouvoir » dans l'affaire Farba Ngom - 14/09/2025

‎KOLDA : Le parti ensemble pour le Sénégal (PEPS) se prépare pour les prochaines joutes électorales

‎KOLDA : Le parti ensemble pour le Sénégal (PEPS) se prépare pour les prochaines joutes électorales - 14/09/2025

MAC de Thiès : la situation revient à la normale après de vives altercations entre détenus et gardes pénitentiaires

MAC de Thiès : la situation revient à la normale après de vives altercations entre détenus et gardes pénitentiaires - 13/09/2025

État de santé de Farba Ngom : le plaidoyer d’un responsable de FDS Les Guelewars

État de santé de Farba Ngom : le plaidoyer d’un responsable de FDS Les Guelewars - 13/09/2025

Serigne Khadim Thioune : “Comment être talibé de Cheikh Béthio et insulter ses enfants ?” – Le litige foncier de Médinatoul Salam clarifié »

Serigne Khadim Thioune : “Comment être talibé de Cheikh Béthio et insulter ses enfants ?” – Le litige foncier de Médinatoul Salam clarifié » - 13/09/2025

KOLDA : Une dame meurt par électrocution...

KOLDA : Une dame meurt par électrocution... - 13/09/2025

Cinq Mauritaniens disparus après une collision de bateaux au large de la Mauritanie

Cinq Mauritaniens disparus après une collision de bateaux au large de la Mauritanie - 13/09/2025

‎Autosuffisance en riz à Kolda : Le PAIS (programme agricole Italie-Sénégal) satisfait de sa campagne... ‎

‎Autosuffisance en riz à Kolda : Le PAIS (programme agricole Italie-Sénégal) satisfait de sa campagne... ‎ - 13/09/2025

Thiaroye : un policier adjoint volontaire déserteur tente d’extorquer 150.000 FCFA avec un faux pistolet

Thiaroye : un policier adjoint volontaire déserteur tente d’extorquer 150.000 FCFA avec un faux pistolet - 13/09/2025

Un rapporteur de l'ONU exhorte la Mauritanie à améliorer la protection des personnes migrantes

Un rapporteur de l'ONU exhorte la Mauritanie à améliorer la protection des personnes migrantes - 12/09/2025

Le fonds souverain norvégien exclut Eramet (mines) pour risques environnementaux

Le fonds souverain norvégien exclut Eramet (mines) pour risques environnementaux - 12/09/2025

Les jihadistes du GSIM mènent un

Les jihadistes du GSIM mènent un "jihad économique" au Mali, selon un think tank - 12/09/2025

Togo: l'ambassadeur de l'UE convoqué pour

Togo: l'ambassadeur de l'UE convoqué pour "ingérence" concernant la détention d'un citoyen irlando-togolais - 12/09/2025

Fitch sanctionne la France pour ses incertitudes budgétaires

Fitch sanctionne la France pour ses incertitudes budgétaires - 12/09/2025

Fitch abaisse la note de la France, pointant ses finances publiques dégradées

Fitch abaisse la note de la France, pointant ses finances publiques dégradées - 12/09/2025

Refus de mise en liberté provisoire : Les avocats de Farba Ngom interjettent appel

Refus de mise en liberté provisoire : Les avocats de Farba Ngom interjettent appel - 12/09/2025

Trump dînera vendredi avec le Premier ministre qatari (Maison Blanche)

Trump dînera vendredi avec le Premier ministre qatari (Maison Blanche) - 12/09/2025

Indépendance des juges d’instruction : « Tant qu’ils sont nommés par le ministre de la Justice, le problème demeure » (Babacar Bâ)

Indépendance des juges d’instruction : « Tant qu’ils sont nommés par le ministre de la Justice, le problème demeure » (Babacar Bâ) - 12/09/2025

Décès du Khalife de Darou Khoudouss : Ousmane Sonko témoigne de

Décès du Khalife de Darou Khoudouss : Ousmane Sonko témoigne de "sa relation profonde..." avec Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké - 12/09/2025

Ce que l'on sait de Tyler Robinson, l'assassin présumé de Charlie Kirk

Ce que l'on sait de Tyler Robinson, l'assassin présumé de Charlie Kirk - 12/09/2025

RSS Syndication