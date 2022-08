14ème législature : Macky 2012 invite les nouveaux parlementaires à représenter dignement la population

La coalition Macky 2012 qui a porté le président de la République au premier tour de la présidentielle de 2012, a fait face à la presse ce vendredi. À l’image de Benno Bokk Yaakaar, cette coalition renouvelle son satisfecit du déroulement du scrutin du 31 juillet dernier.

C’est Fatoumata Guèye Diouf, coordonnatrice de Macky 2012 qui, après avoir tiré un bilan positif du déroulement et des résultats du scrutin, a lancé un appel au président. “Nous demandons au président de la République de maximiser ses investissements pour les femmes et les jeunes. De renforcer les populations avec d’autres programmes et projets pour l’épanouissement de la population. Surtout l’emploi des jeunes qui ont lancé un vibrant message au chef de l’État”, a dit la dame qui se glorifie des infrastructures qui, selon elle, constituent la fierté des Sénégalais.

S’adressant aux nouveaux locataires du parlement, elle les invite à défendre les intérêts de la population. « Aux nouveaux députés de la 14ème législature, ils doivent servir le peuple qui leur ont donné leur mandat. Ils doivent mériter la confiance des sénégalais de par leur comportement et leur propension à défendre les intérêts du peuple », rappelle la dame...