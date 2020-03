14ème édition des journées culturelles Serigne Bara Mbacké : Mame Thierno Birahim Borom Darou et Cheikh Sidi Moctar Mbacké à l'honneur.

Comme à l'accoutumée, Serigne Bass Khadim Awa Bâ s'apprête à tenir les journées culturelles Serigne Bara Mbacké. Pour cette 14 ème édition prévue ce samedi 14 mars au Cices (Dakar), tout est fin prêt pour un bon déroulement de cet événement religieux désormais incontournable. Pour ce faire, une réunion entre le comité d'organisation dirigé par Djily Aziz Bara Mbacké et les différentes parties prenantes a été organisée ce mercredi afin de procéder aux derniers ajustements (Sécurité, prise en charge médicale etc...) Et, selon le président dudit comité, un important dispositif sera déployé pour une bonne tenue de l'événement. À noter qu'une séance de récital du Saint Coran et des khassida a été prévue, de même qu'un vibrant hommage réservé à Mame Thierno Birahim Borom Darou ainsi qu'à Serigne Sidi Moctar Mbacké pour leur dévotion inconditionnel au mouridisme...