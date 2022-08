La présidence de l'Assemblée nationale n'a jamais été occupée par une femme. Et c'est cela que les organisations féminines de la société civile comptent bien corriger.



Pour ce faire, elles proposent qu'elle soit confiée à la tête de liste nationale de la coalition BBY, ancienne ministre, ancienne première ministre, ancienne présidente du CESE, Mme Mimi Touré. En plus de vouloir marquer l'histoire, les amies de Ndioro Ndiaye estiment que "Mimi Touré a bien le profil et l'expérience eu égard à son parcours."



Parcours, selon elles, qui pourrait lui servir à rapprocher l’Assemblée nationale du peuple. Ainsi donc, elles lancent un appel à la coalition BBY et autres coalitions de proposer Mme Mimi Touré au perchoir de l'institution...