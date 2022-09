La liste proposée par la coalition BBY pour les postes de vice-présidents, est connue. Pour cette 14e législature, si le poste de 1er vice-président est attribué à l'ancien ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, on y retrouve des responsables d'autres partis de la majorité présidentielle avec notamment Aïssatou Sow Diawara (2e) du PS et du Dr Malick Diop (3e) de l'AFP. Sur cette liste de BBY on y retrouve également l'opposition comme Mamadou Lamine Diallo au poste de 7e vice-président...