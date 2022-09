14e législature : La composition des groupes parlementaires connue!

Les 165 députés de la 14e législature sont officiellement installés. Les parlementaires qui marqueront par leur présence cette nouvelle législature avec une situation inédite, ont majoritairement répondu présents.

La présidente de séance, Aïda Sow Diawara a donné ainsi la composition des groupes parlementaires.



Pour la coalition Benno Bokk Yakaar, c’est Oumar Youm et Adji Diarra Mbergane Kanouté comme respectivement président et vice-présidente. Mamadou Lamine Thiam et Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ont été désignés par Wallu Sénégal et enfin, Yewwi choisit Birahim Soulèye Diop et Cheikh Thioro Mbacké.



Le vote pour la désignation du président de l’assemblée nationale va suivre dans un moment...