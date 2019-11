14e journée Ligue 1 : Le PSG s'impose 2-0 devant Lille, Idrissa Gana Guèye passeur décisif

Le PSG s’est imposé 2-0 contre Lille lors de cette 14e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont ouvert le score grâce à leur nouvelle recrue, Mauro Icardi qui inscrivait son 6eme but en L1, suite à une excellente passe décisive de l'international Sénégalais Idrissa Gana Guèye (1-0, 17e.) Gana Guèye aurait même pu inscrire son deuxième but de la saison n'eût été l'intervention du gardien Lillois Mike Maignant à la 18e. C'est finalement l'autre homme en forme du moment, Angel Di Maria qui marquera le but du break à la 31e (2-0.)



Le PSG reste leader de la Ligue 1 avec 33pts +30, soit 11 points d'avance sur son poursuivant direct, Marseille (22pts +16.) Une victoire réconfortante avant le déplacement au Real Madrid, ce mardi 26 novembre, pour le compte de la 5ème journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions.