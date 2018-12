14e gala : L’Anps récompense ses lauréats ce samedi à Sorano

L’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (Anps) honore les meilleurs sportifs de l’année 2018, ce samedi (21h), à l’occasion de son 14e gala au théâtre national Daniel Sorano.

Le Ballon d’or sénégalais (BOS) est décerné au meilleur sportif sénégalais évoluant à l’étranger. Et pour la 5e fois consécutive l’attaquant de Liverpool Sadio Mané est sacré. Présentement en Angleterre, ses parents viendront à la soirée pour recevoir le prix décerné à l’international sénégalais.



Pour le titre de meilleur sportif, il sera remis à l’équipe nationale féminine de basket, huitième de finaliste à la dernière Coupe du monde en Espagne. Les coéquipières d'Astou Traoré, vainqueur de l’édition 2017, sont conviés pour recevoir leurs prix. Comme eux, d’anciens dirigeants sportifs, des journalistes et d’autres athlètes recevront des prix spéciaux. Le parrain de ce 14e gala de l’Anps est l’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket et ancien président de la FIBA Monde, Abdoulaye Sèye Moreau...