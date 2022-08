La commission nationale de recensement des votes a publié ce 04 Août 2022, les résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet 2022.



Ainsi, c'est la coalition BBY qui vient en tête avec 82, suivi de YEWWI ASKAN WI qui obtient 56 siège, WALLU obtient 24 siège, les serviteurs, Bok Guis et Aar Sénégal obtiennent chacun 1 siège.



Avec cette nouvelle configuration, « les députés devront travailler ensemble pour faire avancer la démocratie, l'État de droit et le bien-être des Sénégalais », estime Seydi Gassama, patron de Amesty Sénégal.



Toujours selon lui, sur le plan institutionnel, « les recommandations des assises nationales et celles de la commission nationale de réforme des institutions (CNRI), créée par le Président Macky Sall lui-même, devront être révisées et mises en œuvre », a conclu M. Gassama.