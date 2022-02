142ème anniversaire de l'Appel : « Il est venu sur terre pour accomplir sa mission, pour les djinns et les personnes » (Chérif Abdourahmane Laye)

Après la décision de surseoir à la célébration de l’Appel à cause de la Covid-19, la communauté Layène se prépare pour une parfaite réussite de l’évènement du 142ème anniversaire de l'Appel, à Yoff, Ngor et Cambérène. Le Dahira Zikroulaye Institut International, a tenu une conférence de presse ce samedi 26 février 2022, à la Place du souvenir. La conférence a été animée par le président du Dahira, sur le thème évocateur « le rendez-vous du Mahdi ».



Les responsables ont fait le point sur la mission de Limamou Thiaw Laye sur la terre. « Il est venu pour guider les fidèles en les mettant sur la voie qui mène vers Dieu, pour que les personnes se souviennent du Bon Dieu Tout Puissant et a construit une société sans célibataire. Il est venu sur terre pour accomplir sa mission, pour les djinns et les personnes », a déclaré Chérif Abdourahmane Laye.