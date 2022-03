142e Appel / Visite de courtoisie : Le Dg de la Senelec, Papa Mademba Biteye, chez le khalife général des Layennnes...

Le directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye a effectué une visite de courtoisie chez le Khalife général des Layennnes ce lundi après-midi à Cambérène 2. Un déplacement en prélude de la 142ème édition de l'appel de Seydina Limamou Laye prévu du 04 au 05 mars.



Après deux années de suspension à cause de la pandémie de la covid-19, sur instructions des autorités Layennnes, cette édition 2022 risque de drainer du monde, a souligné le DG de la Senelec qui a rassuré que toutes les dispositions seront prises afin de permettre aux consommateurs de bénéficier d'un service de dépannage rapide en cas de dysfonctionnement.



À son niveau, Dial Thiaw Laye, fils et chargé de mission du Khalife général des Layennnes, a réitéré son satisfecit concernant la longue relation qui lie la famille à la Senelec et bien avant à Papa Mademba Bitèye. Ce dernier n'a pas manqué d'apporter l'appui de sa structure (Bouteilles d'eau, nattes, écharpes...) pour un bon déroulement de l'appel...