140e édition du Gamou de Ndiassane : Le ministre de l’intérieur est arrivé dans la capitale spirituelle de la Qadiriyya

Une semaine après la célébration du Mawlid Naby à Médina Baye et Tivaouane, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique est arrivé aux environs de 18h pour les besoins de la cérémonie officielle à Ndiassane relative à la célébration du Gamou ce 4 octobre 2023.Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a été accueilli par le gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara Mbengue et plusieurs autorités religieuses de la cité, notamment, Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta, le 8ème Khalife de la famille Kounta.