140e édition du Gamou Ndiassane / Antoine Félix Diome : « Nous sommes sur une terre de paix et de foi…»

Célébrant la nuit du prophète PSL, la communauté Kountiyu a accueilli ce mercredi la délégation du ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome. Une délégation composée du ministre de la pêche Pape Sagna Mbaye, du ministre de la culture, Aliou Sow, et de Mamadou N’diaye, ministre de l’artisanat. Le ministre de l’intérieur, représentant le chef de l’Etat a reconnu le travail des familles religieuses dans la préservation de la paix et de l’unité, particulièrement dans un contexte social où on parle souvent de la dégradation et la perte des valeurs.







Le ministre de l’intérieur est revenu sur l’importance de la « Tarbiya » inculquée aux fidèles par les foyers religieux mais surtout sur la sauvegarde des valeurs religieuses. « Ici, au Sénégal, nous sommes dans un pays de foi. Les talibés sont éduqués par rapport aux valeurs que prône le prophète Mouhamed PSL » s’est réjoui le représentant du chef de l’Etat auprès des familles religieuses qui, comme à Touba, Tivaouane, Médina Baye, Thiénaba, vient encore apporter le message du père de la nation.





Le ministre de l’intérieur a enfin sollicité des prières de la part du Khalife. Des prières pour toute la nation mais également et surtout pour le chef de l’Etat, Macky Sall.