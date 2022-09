14 ème législature : La coordinatrice des Amis de Mimi à Mbour, Oumou Sylla Ndiaye, se prononce sur l'actualité

Dans cet entretien, la conseillère municipale à Saly, par ailleurs coordinatrice des Amis de Mimi à Mbour, a donné son point de vue sur l'actualité politique sénégalaise, notamment l'affaire Mimi qui continue de défrayer la chronique.

Oumou Sylla Ndiaye n'a pas porté de gants pour faire l'état des lieux de la situation actuelle en dénonçant la façon dont le gouvernement a été mis en place, le quota de Mbour, etc...

Quelle lecture faites-vous des choix du président Macky Sall par rapport à l'attelage gouvernemental? Ce gouvernement n'inspire pas confiance. La première fausse note, c'est le non respect du timing. Ils avaient annoncé sa mise en place vers 12 heures, mais les sénégalais ont finalement attendu la soirée pour connaître la composition du gouvernement. Pour relever les défis tels le coût très élevé de la vie, les inondations entre autres, il faut être ponctuel. Et en plus, ce gouvernement a été mis en place à travers des considérations amicales et familiales et je pense que c'est une chose à bannir d'autant plus que le Sénégal regorge de cadres capables de changer la donne. L'affaire de "bras longs" ne rime avec le développement. Matar Bâ ne devait pas quitter également le gouvernement. C'est sous son magistère que le Sénégal a gagné la coupe d'Afrique, alors à quelques petits mois de la coupe du monde, je ne vois pas l'opportunité de changer une équipe qui gagne. On doit convoquer le dicton " l'homme qu'il faut à la place qu'il faut", sinon les choses vont encore dégénèrer et seul le sénégalais lambda va encore en pâtir. Pensez-vous que le département de Mbour a été suffisamment servi dans ce gouvernement?

Le département de Mbour n'a qu'un seul ministre dans ce gouvernement. Et pourtant, il y a pas mal de personnalités beaucoup plus méritantes que celles qui sont présentement choisies. La population de Mbour aime le président Macky Sall mais ce dernier oublie souvent Mbour dans ses choix, Saly, y compris. Ici, les gens ne cessent de mouiller le maillot, mais au final ils sont laissés en rade et laissés à leur propre sort. C'est vraiment déplorable.

Aminata Touré n'a pas été portée à la tête de la 14 ème législature. En tant que coordinatrice des Amis de Mimi, comment avez-vous accueilli cette nouvelle?

Avec désolation! Dès que c'est critique, c'est madame Aminata Touré qu'on envoie au charbon. Elle a parcouru plus de 5.000 km avec en bandoulière la promesse du président Macky Sall, mais à l'arrivée celui-ci a préféré choisir une autre personne. Aujourd'hui, nous femmes sommes très remontées contre une telle décision car nous jugeons que c'est une façon de vouloir la réduire à sa plus simple expression, mais cela ne passera pas. Il n'y a que ceux qui sont membres de la dynastie Faye-Sall qui sont promus au détriment de brillants intellectuels qui ont fait le tour du monde pour représenter dignement notre pays au niveau des plus hautes sphères internationales. Nous porterons la candidature de Mimi en 2024 qu'elle le veuille ou pas. Elle n'est pas intéressée par des postes, son seul objectif c'est de jouer sa partition pour que ce pays soit sur les bons rails. Vu que le président Macky Sall la néglige, alors les jeunes et les femmes ont décidé de la convaincre à se présenter en 2024 aux présidentielles.

Par ailleurs, les gens disent qu'elle a perdu à Kaolack. Mais on ne peut faire le tour du Sénégal et avoir le temps de battre campagne chez soi. D'ailleurs, ceux qui sont à Dakar dont Amadou Bâ, ont perdu, alors que les gens arrêtent de nous tympaniser avec ça. Je profite de cette occasion pour répondre à Béla Diallo. " Mon cher Béla Diallo tout le monde pouvait attaquer Mme la Présidente Aminata Touré sauf toi. Oui Béla Diallo, je répète que tout le monde devait l’attaquer sauf toi.

Si tu as la mémoire courte, je te rappelle que cette même Aminata Touré que tu t’attaques aujourd’hui avec fierté pour faire un clin d’œil à tes nouveaux amis pour un soit-disant poste de responsabilité, est celle qui te faisait courir mon cher. Tu remuais ciel et terre pour rencontrer cette même Aminata Touré que tu tentes honteusement de diaboliser aujourd’hui.

Mon cher Béla Diallo, je me demande pourquoi tu avais décidé de parrainer quelqu’un que tu peins de la sorte aujourd’hui. Ousmane Diatta peut sans doute confirmer mes dires et d’autres cohabitants de Mbour d’ailleurs. Ce troisième (3ème) mandat que tu essaies malhonnêtement de défendre, tu étais le premier à le combattre durant les élections locales de janvier 2022 à Saly. N’est-ce pas toi qui disait que le combat contre le troisième mandat de Macky Sall doit commencer à Saly avec celui du maire Ousmane Guèye qui briguait son troisième mandat à la tête de la mairie ?

Mon cher Béla, fièrement et avec conviction, tu disais qu’il n’est plus question qu’on accepte un troisième mandat dans ce pays et que ni le maire Ousmane Guèye encore moins le Président Macky Sall n’ont droit à un troisième mandat. Qu’est-ce qui a donc changé entre temps pour que tu puisses t’attaquer à Mme Aminata Touré qui a été écartée par Macky Sall juste parce qu’elle est contre le troisième mandat ?

Nous te faisons savoir, avant de boucler la boucle, que Mme Aminata Touré n’est ni ton égal encore moins légal des petits gens à qui tu essaies de faire un clin d’œil. Nous ne te permettrons plus d’attaquer notre candidate pour les élections présidentielles de 2024. Si tu oses encore, nous reviendrons à la charge..."