14 ème Congrès ordinaire du SUDES : Les syndicalistes optent pour une union sacrée autour de leurs revendications

Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES) a tenu ce Mercredi 27 Décembre 2017 son 14 ème congrès ordinaire dans la salle de conférence du Stade Léopold Sédar Senghor.



Le thème central de ce congrès ordinaire était : « La consolidation des réformes structurelles du syndicat et agir pour la refondation du système éducatif » A cette effet, la cérémonie a été rehaussée avec la présence effective des représentants des diverses sections syndicales nationales. Ainsi que celle de groupements syndicaux venus du Mali, de la Gambie et de la Turquie. Pour, renforcer leur partenariat avec le SUDES.



Cette rencontre a également été le prétexte pour les syndicalistes d’évoquer les lenteurs dans la prise en charge de leurs revendications. Mais encore la situation alarmante dans laquelle se trouve le système éducatif sénégalais.