14ᵉ Session de l’AG du Conseil des ministres Africains de l’Eau : Abass Fall alerte sur les défis d’eau et d’assainissement à Dakar

En marge de la 14ᵉ session ordinaire de l’Assemblée générale des ministres africains de l’eau, le maire de Dakar, Abass Fall, a tenu à rappeler l’ampleur des défis auxquels fait face la capitale sénégalaise en matière d’accès à l’eau et d’assainissement.



« Dakar est une grande ville, capitale du Sénégal, qui a un problème d’eau mais aussi d’assainissement. Il y a un rôle que nous devons jouer, et les collectivités territoriales n’ont pas encore donné ce rôle à ceux qui doivent le faire », a-t-il déclaré en marge de la rencontre, soulignant la nécessité d’une meilleure implication des acteurs locaux et des techniciens de la ville.



Le maire de la Ville de Dakar a insisté sur la pression démographique que subit Dakar, avec une population estimée entre trois et quatre millions d’habitants. « L’eau est indispensable dans cette capitale. C’est pareil pour l’assainissement, vous avez remarqué qu’après chaque pluie il y a des inondations », a-t-il rappelé, plaidant pour des solutions durables et concertées.



Par ailleurs, Abass Fall s’est exprimé sur la question sensible des opérations de déguerpissement en cours dans plusieurs zones de Dakar. Selon lui, la gestion de l’espace public « doit être l’affaire de tout le monde » et constituer « un acte citoyen ». Il a cependant appelé à la concertation et au dialogue avec les occupants des espaces concernés, afin que ces opérations se déroulent dans un esprit de compréhension mutuelle.

