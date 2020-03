13ème journée Ligue 1 / Résultats et classement : Teungueth impressionnant, le Jaraaf et la Douane tiennent la corde…

Teungueth FC sacré champion à mi-parcours avec 33 pts / 39 possibles, le Jaraaf (2ème) n’a pas raté l’occasion de se hisser sur le podium en disposant de Niary Tally battue 2-0. Une seconde place acquise sous le nez et la barbe de l’AS Douanes (3ème) et de Dakar Sacré-Cœur (4ème.) À noter aussi que Diambars court toujours derrière sa première victoire de la saison à domicile. L’USO actuel 9ème au général s’est relancé dans l’élite à la faveur d’une longue série de six matches sans concéder la moindre défaite. Génération Foot (13ème) reste encore dans la zone de turbulence…







Ligue 1 : Les résultats de la 13ème journée











Ndiambour 0-0 Génération Foot



Jaraaf 2-0 Niary Tally



Stade de Mbour 2-1 Us Gorée



Diambars-As 1-1 Pikine



AS Douanes 2-1 Mbour Petite Côte



Teungueth FC 1-0 Cneps Excellence



Dakar Sacré 1-2 Cœur-Casa Sport