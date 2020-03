13ème journée Ligue 1 / Programme complet : Les « Invincibles » de Teungueth FC à l’assaut de la lanterne rouge, le Cneps…

Samedi 7 mars

17h00 stade Ngalandou Diouf : Teungueth FC – CNEPS

17h00 stade Amadou Barry : Dakar Sacré-Cœur – Casa Sports

17h00 stade Ibrahima Boye : AS Douanes – Mbour PC

Dimanche 8 mars



16h30 stade Fodé Wade : Diambars – AS Pikine

17h00 stade Alboury Ndiaye : Ndiambour – Génération Foot

17h00 stade Amadou Barry : Jaraaf – NGB

17h00 stade Caroline Faye : Stade de Mbour – US Gorée