13ème journée Ligue 1 : Diambars et Pikine « rois » des matches nuls…

Le match qui opposait Diambars et AS Pikine ce dimanche, s’est soldé par un score vierge 0-0. Un énième match nul qui fait de ces deux équipes les reines du nul (12 au total) dont 7 pour Pikine et 5 pour Diambars.



Après 13 journées de Ligue 1, le promu Diambars (10ème) n’aura signé aucune victoire à domicile. Une statistique pour le moins inquiétante qui confirme la première partie de saison compliquée des « Académiciens » qui affichent un bilan de 5 défaites, 5 nuls et 3 victoires.



L’ASP ne fait pas mieux malgré une 6ème place qui ne reflète pas la première partie de saison poussive des Pikinois (3 victoires, 7 nuls et 3 defaites.) Vivement le début de la deuxième partie de Ligue...