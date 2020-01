13e édition du Salon de l'élevage : « Au-delà de l'agriculture, le PRODAC fait aussi de l'élevage » (Pape M. Ndour Coordonnateur National du PRODAC)

Le Ministre de l'élevage et des productions animales, M. Samba Ndiobène Ka, a présidé ce 18 Janvier 2020, la cérémonie d'ouverture de la 13e édition du Salon international de l’élevage (SIE). Le salon, qui s’est ouvert au Centre international pour le Commerce extérieur du Sénégal (Cices), est initié par l’Association des éleveurs pour le développement et l’amélioration des races. Occasion pour le PRODAC, présent au salon, de présenter aux éleveurs ses ambitions dans le secteur et de tendre la main aux éleveurs. En effet, dira Pape Malick Ndour, coordonnateur national du PRODAC, "au-delà de l'agriculture, le PRODAC fait aussi de l'élevage, et il faut leur présenter les opportunités qu'ils peuvent avoir, car le PRODAC offre beaucoup d'opportunités au secteur de l'élevage." Toutefois, M. Ndour leur demande d'accepter de se formaliser, de renforcer le dispositif qu'ils ont pour créer plus d'emplois. À cet effet, il les invite à venir s'implanter dans les DAC.