13e édition des Journées européennes du développement (JED) : Le président Macky Sall à Bruxelles

Le Président Macky Sall quitte Dakar ce lundi 17 juin 2019 pour prendre part, le 18 juin à Bruxelles, à la cérémonie d’ouverture de la 13e édition des Journées européennes du développement (JED), à l’invitation de Son Excellence Monsieur Jean Claude Juncker, Président de la Commission de l’Union européenne.



C’est la 3e participation du Chef de l’Etat à cette rencontre après celles de 2012 et 2017. Le thème de l’édition 2019 des JED porte sur la lutte contre les inégalités dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations Unies. Le Président Sall prononcera une allocution axée sur ses initiatives et programmes en matière de justice sociale et d’équité territoriale.



Au cours de sa visite, il s’entretiendra également avec plusieurs autorités de l’Union européenne, ainsi qu’avec Sa Majesté Philippe, Roi des Belges, et Son Excellence Monsieur Charles Michel, Premier Ministre de la Belgique.



Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 19 juin 2019.