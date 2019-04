139ème appel Limamou Laye / Cérémonie officielle : Le discours rassembleur du Khalife pour un Sénégal prospère.

À travers son thème : " la cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité ", le 139 ème appel du Mahdi a été célébré dans une parfaite entente. En effet, Seydina Limamou Laye, à travers ses enseignements, accorde une place de choix dans le sermon à cette dimension fondamentale de la religion musulmane.

C'est ce qu'a voulu expliquer le porte parole du khalife Mamadou Lamine Laye, qui invite toute la Ummah islamique à s'aimer les uns les autres. Il a été aussi l'occasion pour lui de donner des recommandations pour le renforcement des relations par l'amour de son prochain, la tolérance, car les habitants doivent s'aimer, s'entre-aider en écartant la haine et l'inimitié.

Il a toutefois remercié l'État à travers le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye et prié pour la réussite de leurs chantiers entamés...