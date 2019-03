139ème Appel des Layènes : Le comité d’organisation se dit prêt et alerte sur les risques de fracture de la cohésion.

La commémoration de la 139ème édition de l’Appel de Seydina Limamoulaye se tiendra les 5 et 6 avril à Yoff, Ngor et Cambérène. Raison pour laquelle le comité d’organisation a tenu une conférence de presse cet après-midi pour faire le point sur ce grand rendez-vous pour la communauté Layène en particulier et toute la Umma islamique en général. À en croire Daouda Mbaye, président du groupement central des Layènes de Yoff, toutes les dispositions ont été prises au niveau des lieux de convergence des pèlerins pour une réussite de l’évènement.

S’agissant du thème retenu pour cette année : la cohésion sociale fondement de la paix et la prospérité, D. Mbaye a déploré les signes de discrimination ethnique et raciale notées lors de l’élection présidentielle qui peuvent mener à des situations dramatiques, voire chaotiques.