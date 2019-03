139ème Appel de Seydina Limamoulaye : Un évènement placé sous le signe de la cohésion sociale.

La communauté Layène s’apprête à célébrer la 139ème édition de l’Appel de Seydina LimamouLaye. Ce lundi 11 mars à Yoff Layène, le comité d’organisation a tenu un point de presse cet après-midi pour faire le point sur le plus grand évènement religieux des "Ahlou Lahi" qui se tiendra les 5 et 6 avril à Yoff, Ngor et Cambérène.

Le thème retenu pour cette présente édition est : la cohésion sociale fondement de la paix et la prospérité.

Pour Seydina Issa Laye,fils aîné du Khalife et par ailleurs coordinateur général de l’Appel de Seydina LimamouLaye, la seule chose qui vaille au Sénégal, c’est de « consolider la citoyenneté » dans la mesure où l’on sort fraîchement des échéances présidentielles qui appellent à une véritable unité au sein de la société. Non sans rappeler le rôle fédérateur des précurseurs des différentes confréries. Du côté du comité d’organisation, l’on précise que toutes les dispositions ont été prises les travaux préparatoires ont été déjà entrepris par les services techniques, en parfaite coordination avec les institutions étatiques et secteurs concernés pour la réussite de l’évènement.