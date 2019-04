139ème Appel de Limamou Laye : Les fidèles se réjouissent de la portée du thème choisi.

Ce Vendredi, le 139ème appel du Mahdi a été célébré officiellement à Cambérène. Le thème :" La cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité", qui a été choisi cette année, réconforte les fidèles dans leur position religieuse et citoyenne. Pour eux, le discours arrive au bon moment et doit contribuer à la cohésion et au respect de son prochain pour un pays prospère.