139e APPEL DE SEYDINA LIMAMOULAYE : Des dons en bœufs et chameaux offerts par le ministre des Finances.

En marge de la célébration du 139ème appel du Mahdi, le ministre Amadou Ba, à travers un important don composé de bœufs et de chameaux, a apporté sa contribution à la bonne marche de l'évènement. Pas moins de 40 bœufs et autant de chameaux ont été distribués à la descendance du Mahdi par la délégation du ministre conduite par Babacar Niang. Les petits fils de Seydina Limamoulaye ont loué cet acte dune haute générosité. Mais le ministre Amadou Ba qui a sorti l’artillerie lourde pour appuyer les familles religieuses Layène de Yoff et de Cambérène ne s'en est pas arrêté là. En effet, en plus du don précité, il a mis à disposition de la communauté un camion pourvu d’un écran géant installé à l'entrée du Mausolée de Cambérène et un autre doté d'une sonorisation high tech qui distille des chants religieux à la grande satisfaction des fidèles qui continuent d’affluer dans les deux cités religieuses.



Baye Moussa Laye a magnifié la profondeur et la fécondité des liens entre les détenteurs du pouvoir temporel et spirituel : « Les rapports entre le Ministre et le Khalife ont dépassé le stade de ceux d’un guide religieux et d’un homme d’État, ce sont ceux d’un père et de son fils. La reconnaissance dont Amadou Ba a fait toujours montre à notre égard atteste qu’il a bien compris le sens ésotérique de son règne politique sur les Parcelles Assainies et de ses victoires successives. » Fait-il savoir non sans formuler, au nom du Khalife, des prières ardentes pour un quinquennat fructueux aussi bien pour Macky Sall que pour le peuple sénégalais. Chez Mamadou Lamine Laye, porte-parole de la communauté, le guide religieux a exprimé sa reconnaissance au Ministre en ces termes : « La manière de donner vaut mieux que ce que l’on donne. Cela fait plusieurs années qu’Amadou Ba se solidarise avec nous, dans l’efficacité et la discrétion sans rien demander en contrepartie. Qu’il se le tienne pour dit, le Mahdi va toujours guider ses pas et éclairer son chemin... »



Principal organisateur du pèlerinage de Nguédjgua à Malika, Seydina Mandione Laye n’a pas dérogé à la règle de plaider la cause de la communauté à chaque fois que l’occasion lui est offerte : « La posture de certains ministres censés appartenir à la communauté Layène est à fustiger fortement. S’ils étaient utiles à la communauté, nous n’aurions pas à faire face à des difficultés. » S’est-il désolé avant d’égrener un chapelet de doléances qui tournent autour de la voirie, de l’assainissement et du complément de 45 ha, soit 55ha, déjà octroyé par le président Macky Sall aux layènes...