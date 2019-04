139 gendarmes du contingent sénégalais de la Minusca ont été honorés ce 4 avril à Bangui par Mankeur Ndiaye.

Déployée depuis le 17 Août 2018 au sein de la composante Police de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en République Centrafricaine, l’Unité d’Appui de Protection, d’où l’appellation en Anglais, Protection Support Unit (PSU) de la Gendarmerie Nationale est une unité d’appui de protection rapprochée dont l’ossature est composée d’éléments du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), une unité d’élite de la Gendarmerie. En effet, c’est la réussite de cette unité dans le théâtre centrafricain qui a été à l’origine de la proposition du Département des Opérations de la Paix (DPKO), relative au déploiement d’une unité antiterroriste au sein de l’unité constituée de police, stationnée à Bamako pour relever les défis liés aux bandes armées et aux groupes terroristes.

La PSU Sénégal est dotée d’une section spéciale chargée de missions à haut risque, de protection et secours. Ces gendarmes se sont distingués dans plusieurs domaines, notamment la protection rapprochée des autorités politiques centrafricaines ainsi que celles de la MINUSCA en poste à Bangui, et aussi l’intervention professionnelle au profit des unités de PHP engagées sur le terrain et les unités locales notamment la gendarmerie et la police centrafricaines.

Ils se sont également illustrés dans des escortes de fonds au profit de la Banque Centrale des États de l’Afrique Centrale (BEAC) ainsi que la sécurisation de transfert des détenus ou de personnes gardées à vue dans le cadre d’enquête judiciaire.

Cette cérémonie de décoration des officiers et sous-officiers sénégalais témoigne de la reconnaissance pour les risques qu’ils ont pris et des efforts consentis, non seulement pour consolider la paix et la sécurité, mais aussi pour faire avancer la Centrafrique vers un état de droit et améliorer les conditions de vie des populations centrafricaines.

Selon le chef de la Minusca, Mankeur Ndiaye : “Ces hommes que nous honorons aujourd’hui ont été reconnus dignes de recevoir la médaille des Nations Unies en signe de reconnaissance de leur travail au sein de la MINUSCA… Bien qu’étant sous mandat onusien, la contribution du Sénégal en République Centrafricaine reste avant tout fraternelle et amicale ; elle témoigne non seulement des excellentes relations de coopération entre les deux pays mais aussi de l’engagement connu et reconnu du Sénégal pour la cause de la paix sur le continent africain et à travers le monde.”



Pour sa part, le Général de Division, Pascal Champion, Chef de la composante Police de la MINUSCA, a apprécié à sa juste valeur la contribution de la PSU du Sénégal au sein de la mission en ces termes : « depuis votre arrivée vous avez su mettre votre savoir-faire, votre disponibilité et votre professionnalisme au profit de cette population en détresse rehaussant par cet acte l’image de la MINUSCA auprès des dites populations. Soyez-en fiers et trouvez en la médaille des Nations Unies que vous allez recevoir dans un instant, la reconnaissance de toutes les nations du monde pour le travail abattu. »



Quant au Lieutenant-Colonel Ndour, commandant la PSU, il a déclaré que : « toutes les dispositions nécessaires à un bon déroulement de la mission ont été prises par le haut commandement. Ainsi, les hommes ont pu maintenir les standards professionnels les plus élevés depuis sept mois de présence en terre centrafricaine. Ils se sont conformés aux lois et règlements du pays hôte. Les règlements spécifiques des Nations Unies ont été scrupuleusement observés, notamment ceux relatifs au code de conduite. Sachez que vous avez été de dignes ambassadeurs et, vous avez porté haut l’étendard de votre pays. Vous avez été à la hauteur des attentes. Soyez fiers du travail que vous avez accompli au prix de nombreux sacrifices consentis ».



La PSU possède, en outre, un peloton d’intervention qui assure essentiellement, avec ses armes lourdes la garde de quelques points sensibles à Bangui et l’appui des unités sur le terrain en cas de besoin. Elle a aussi pour mission d’appuyer les éléments en charge de la garde des installations des Nations Unies en cas d’attaque. Elle appuie également les équipes PHP lors des déplacements des autorités hors et à l'intérieur.

Actuellement, la Gendarmerie nationale, au sein des forces de défense et de sécurité du Sénégal, est présente dans (six) 06 théâtres d’opérations que sont : ECOMIG (Mission de la CEDEAO en Gambie), MINUAD, MINUSCA, MINUSMA, MINUSTAH et MONUSCO avec 02 contingents.