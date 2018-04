138ème appel du Mahdi : Amadou Ba au chevet des familles layènes

Comme à l’occasion de chaque cérémonie religieuse, le ministre des Finances Amadou Ba s’illustre par des actions de bienfaisance en faveur des populations. Il a tenu à soulager les familes layènes en leur offrant des bœufs et des chameaux afin qu'elles célèbrent l’appel de Seydina Limamou Laye dans les meilleures conditions.



Il a été représenté par un membre de la mouvance présidentielle à Yoff, El Hadj Birame Gningue qui a demandé des prières pour le chef de l’État.



Une générosité qui a été magnifiée par le porte parole du Khalife général des layènes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye qui dira que leur bienfaiteur est coutumier des faits à l'endroit des layènes.



La 138ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye sera célébrée cette année les 16 et 17 avril à Cambérène, Ngor et Diamalaye autour des valeurs sublimes du Mahdi…