138ème appel - Seydou Guèye recadre le débat sur le parrainage : « Le 19 avril n'est pas le 23 juin »

L’inclusion sociale, la bonne gouvernance, la transformation structurale et surtout le dialogue, sont les bases établies dans le PSE pour tirer les rênes du développement. Cependant le ministre Seydou Guèye déplore la sourde oreille à l’appel du chef de l’État à une discussion autour des nombreuses questions qui gangrènent le pays et qui est noté du côté de l’opposition. Concernant les démarches et méthodes usées par ces derniers contre l’application de la loi du parrainage, il recadre le débat et affirme que les événements du 23 juin ne risquent pas de se répéter le 19 avril, car les motifs sont tout simplement différents...