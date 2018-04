138ème Appel : Aly Ngouille Ndiaye sollicite une médiation du Khalife entre l'État et les enseignants

À l’occasion de la cérémonie officielle du 138ème appel de Seydina Limamou Al Mahdi, le ministre de l’intérieur a saisi l’opportunité pour solliciter au nom du chef de l’État, les bons offices du Khalife pour convaincre les enseignants revenir à la raison et sauver l’année scolaire. En outre, Aly Ngouille Ndiaye n’a pu terminer son discours sans parler des tiraillements entre l’État et l’opposition. Il appelle à un dialogue sincère et sollicite fortement les prières du Khalife pour apaiser cette tension.