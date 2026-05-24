138e Pèlerinage de Popenguine: Revivez le depart des marcheurs de la Paroisse des Martyrs de l'Ouganda

Les marcheurs de la Paroisse des Martyrs de l'Ouganda de Dieuppeul ont pris départ ce samedi 23 Mai en direction de la sanctuaire Mariale de Popenguine pour la 138e Édition, dont le thème est : " sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ", Revoyez les images de cette marche spirituelle.
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