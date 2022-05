134ème édition du pèlerinage marial de Popenguine : le ministre de l’intérieur s’engage pour un bon déroulement.

La 134 ème édition du pèlerinage marial de Popenguine est prévue les 4, 5 et 6 juin prochains. À moins de deux semaines de l’événement, le comité régional de développement préparatoire, présidé par le gouverneur de la région, le comité d’organisation, ainsi que tous les services de l’État, en présence du ministre de l’intérieur, ont tenu un CRD, ce mardi 24 mai 2022, au ministère de l’intérieur.



Une rencontre de travail, qui a permis au ministre de l’intérieur, d’assurer au président du comité d’organisation de la 134 ème édition du pèlerinage marial de Popenguine et son équipe que l’État du Sénégal va déployer plus de moyens cette année en vue d’assurer la sécurité des fidèles pendant et après l’événement.



Il affirme que le thème choisi pour le pèlerinage marial de Popenguine a été choisi pour le monde pas seulement pour les chrétiens, car selon le ministre, l’éducation familiale est la base pour toute personne.