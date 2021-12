12ème Assemblée Générale CDTS/UEMOA : Innocence Ntap Ndiaye a présenté la situation du dialogue social au Sénégal.

Après avoir pris part les 14 et 15 Décembre à la 12ème Assemblée Générale du Conseil du Travail et du Dialogue Social (CDTS) de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine à Ouagadougou au Burkina Faso, la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social de la République du Sénégal, Innocence Ntap Ndiaye, a été reçue, ce 15 décembre, par le Président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop.

Les échanges entre les deux (2) personnalités ont généralement porté sur l’état du dialogue social au Sénégal matérialisé par la présentation du rapport 2017, 2018 et 2019 du dialogue social dans le pays.

Les membres du CDTS ont, lors de cette 12ème session, examiné et apprécié toute question susceptible d’avoir un impact social dans l’Union aux fins de renforcer les mécanismes de consultation, de concertation tripartite au sein de l’Union et à consolider le processus et les structures de dialogue social dans les pays membres.

Les membres ont également échangé et donné des avis sur la problématique des personnes en situation de handicap dans le monde du travail dans les États membres de l’UEMOA et la mise en œuvre des formes alternatives d’organisation du travail dans les contextes de crise dans les États membres de l’UEMOA.

Pour rappel, le Conseil du Travail et du Dialogue Social de l’UEMOA a été créé pour susciter l’implication effective des partenaires sociaux et de la société civile dans le processus d’intégration régionale.