12e journée Premier League : Liverpool explose Manchester City 3-1, Sadio Mané et Salah buteurs.

C'était le choc de la 12eme journée de Premier League, le match qui opposait cet après-midi les "Reds" de Liverpool aux "Citizens" de Manchester City. Et dans ce duel au sommet entre le premier du championnat Liverpool qui recevait son dauphin City, ce sont les coéquipiers de Sadio Mané qui ont réussi la belle opération avec une victoire 3-1.



Dans cette partie d'une haute intensité, et d'un niveau technique élevé. Les hommes de Klopp ont parfaitement démarré leur rencontre en inscrivant très tôt un but par l'entremise de Fabinho qui transperçait la défense adverse d'une lourde frappe (1-0, 6e minute.) Pris de court les "Citizens" tenteront de revenir dans cette rencontre mal entamée, avec quelques rush de Sterling et Aguero les deux dangers devant. Des velléités offensives très vite calmées par Mohamed Salah qui inscrivait le deuxième but des "Reds" sur un excellent service de Robertson (2-0) après 13 minutes de jeu.



Au retour des vestiaires, l'international Sénégalais, Sadio Mané mettait fin aux espoirs de Manchester City, avec un troisième but à la 51e minute (3-0) son 7ème but en championnat. La réduction du score par Bernardo Silva à la 78e (3-1) restera anecdotique. Klopp et Liverpool creusent ainsi l'écart qui est désormais de 9 points à l'issue de cette 12eme journée de Premier League. Les "Reds" confortent leur première place (34pts +28) suivi par Leicester (28 pts +27) et Chelsea (27 pts +26.) Man City n'est que quatrième avec 25 pts +34.



Sadio Mané devrait rallier la sélection nationale Sénégalaise dans les heures qui suivent pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021 (Sénégal - Congo Brazzaville le 13 novembre à Thiès, et Eswatini - Sénégal le 17 novembre à Mbabane.)