12,5 milliards réservés aux Sénégalais de l’Extérieur : Moise Sarr parle d’un « bel hommage » du président à la diaspora.

Dans son message à la Nation, le chef de l’Etat a aussi fin un clin d’œil à la diaspora éprouvée par le coronavirus et le confinement dans beaucoup de pays.







Un « bel hommage » que le Président Macky Sall a rendu à cette « quinzième région », selon le secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur. Et dans le cadre du fonds de riposte et de solidarité contre le Covid-19 ; un « important » soutien financier de 12,5 milliards de F Cfa est réservé à la diaspora sénégalaise.







« Je salue, à sa juste valeur cette importante décision du chef de l’Etat qui va contribuer grandement à apaiser les inquiétudes de notre chère diaspora. Cette dernière a, de tout temps, inlassablement contribué à l’économie de notre pays et à l’équilibre social. Elle s’est toujours illustrée dans la prise en charge d’un certain nombre de dépenses sociales et sanitaires au profit des familles restées au pays », a dit Moise Sarr dans un communiqué.







Pour lui, « cette décision majeure marque, encore une fois de plus, le souci d’équité et de solidarité qui anime » le président de la République. Monsieur Moise Sarr invite toutes les parties prenantes, de concert avec le ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, à « mettre en œuvre cette mesure salutaire en toute transparence et dans un souci d’équité et de justice sociale au bénéfice de l’ensemble de la diaspora sénégalaise ».







Source : Journal le Quotidien