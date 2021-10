12 ans Ligue Pro : Djibril Wade lance le symposium, le gratin du football local sénégalais invité...

Un symposium sur le thème « Enjeux et attractivité du Sénégal sur le marché mondial du football : bilan et perspectives de 12 ans de professionnalisation », sera organisé du 15 au 17 octobre 2021 à l'Institut Diambars de Saly. Une initiative de la Ligue sénégalaise de football professionnelle (LSFP) dirigée par Mouhamed Djibril Wade. Il sera question de réfléchir sur des sujets tels que le management de la performance, les modèles de rentabilité, les infrastructures et la réglementation à travers une série de panels. Pas moins de 200 participants devraient prendre part aux débats qui seront axés autour de cinq thèmes (problématiques et modèle économique, gouvernance et management de la performance, marketing et communication de ligue sur le plan national et international, infrastructures et sécurité, réglementation.)