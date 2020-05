12 CAS À TOUBA / La Cité concentre le total-région chez elle avec un cas issu de la transmission communautaire.

Dans le décompte de ce vendredi 15 mai 2020, la région de Diourbel a enregistré un total de 12 cas de covid19. Les 12 cas sont tous concentrés à Touba et parmi eux, il y a un cas issu de la transmission comunautaire.



02 malades ont été testés négatifs et déclarés guéris au centre de santé de Darou Marnane et 01 autre au centre de traitement de Touba Toscana.





Bilan ce jour : 15/05/2020



Région de Diourbel



Total Cas Confirmés : 12



- District Sanitaire de Touba 12 Positifs :

11 Contacts

01 Communautaire





- District Sanitaire de Mbacké

00 cas Positif

00 contact

00 Communautaire





- District Sanitaire de Diourbel

00 Cas Positif

00 Contact

00 communautaire





- District Sanitaire de Bambey

00 Comtact

00 Communautaire





- Guéris: 03 guéris

(Centre de santé Darou Manane 2

Centre de santé Touba Toscana 01





- Décès : 00