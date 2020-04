+12 À DAROU MARNANE / Des malades souhaitent que le patient M.N soit poursuivi en justice pour avoir nié l'existence du Covid-19.

M.N, ce sont les initiales de ce malade du Cocid-19 présentement interné au niveau du centre de santé de Darou Marnane et qui a, à travers un enregistrement sonore, nié l'existence de la maladie. Mieux, dans une vidéo, il a exhibé les repas et les accessoires donnés aux pensionnaires de l'établissement sanitaire. Ce même malade avait aussi pris la responsabilité sur lui de n'avaler aucun comprimé prétextant qu'il ne souffrait de rien.







Dans un enregistrement, on l'entend, par ailleurs, dire qu'une de ses connaissances s'était vue offrir une somme de 500.000 francs pour accepter d'être confinée et d'être considérée comme souffrant du nouveau coronavirus. Ce qu'il a, par la suite, nié après qu'il a présenté ses excuses pour avoir démenti l'existence du virus et jeté les médicaments.







Seulement, ces déclarations semblent avoir provoqué plus de dégâts que prévu. Au moment où ces lignes sont écrites, une équipe de communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale est entre les murs du site d'hébergement des malades pour en interroger quelques-uns. Nous ignorons les sujets qui seront exactement abordés avec eux mais notre source estime que l'idée est de montrer aux populations que le Covid-19 est une maladie bien réelle et qu'elle est bien en mesure de faire des ravages si de tels propos sont maintenus.







Bref, ces différentes sorties ont fini de créer au sein des malades un véritable malaise. Un d’entre eux, joignant Dakaractu-Touba au téléphone, explique sa frustration et demande à Dame Justice de se saisir de l'affaire. «Depuis qu'il a raconté ses bêtises, il ne descend plus. Il est coincé à l'étage supérieure parcequ'il sait qu'il a tenu des propos mensongers. Les malades m'ont demandé de dire, en leur nom, que ce M.N. doit être traduit devant la justice. Nous demandons au médecin-chef du district sanitaire Mamadou Dieng de déposer une plainte contre lui pour diffamation et mise en danger de la vie de tous les Sénégalais. Ce qui me fait mal, c'est que je risque de sortir aujourd'hui ou demain. Je crois que je pourrais lui faire la fête à ce monsieur. Le Covid-19 est une maladie et j'ai failli en mourir. Alors quand quelqu'un se permet, parcequ'il est asymptotique, de dire que cette maladie est une manigance, je crois qu'il faut sévir contre lui ».







Pour la situation du jour, l'agglomération a enregistré 12 cas contacts suivis dont 11 détectés à Touba et 1 à Mbacké. Un malade a été déclaré guéri.